Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 11:52

В Липецке открыли горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В Липецке начала действовать специальная горячая линия для жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Щербаков в мессенджере Max.

«Для пострадавших от атаки БПЛА в администрации города заработала горячая линия: 8 (4742) 23-03-52», — написал градоначальник.

Он уточнил, что граждане также могут лично направлять обращения в городской департамент развития территорий.

По информации губернатора Игоря Артамонова, во время налёта получил ранения житель 2001 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В нескольких районах областного центра повреждены жилые здания. Ударной волной и обломками выбило окна, пострадала внешняя отделка частных домов и многоэтажек.

Кроме того, фрагменты дрона попали в поликлинику на улице Меркулова. В момент происшествия учреждение было закрыто, поэтому пациентов и сотрудников внутри не оказалось. На крыше здания обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. Территорию обследуют оперативные службы.

808 дронов от Тамбова до Липецка: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ
808 дронов от Тамбова до Липецка: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о первых последствиях атаки беспилотников на Липецк. Тогда стало известно о падении обломков дрона на многоквартирный дом и повреждении остекления. К месту происшествия прибыли экстренные службы, после чего власти продолжили уточнять масштаб разрушений.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar