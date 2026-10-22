В Липецке открыли горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА

В Липецке начала действовать специальная горячая линия для жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Щербаков в мессенджере Max.

«Для пострадавших от атаки БПЛА в администрации города заработала горячая линия: 8 (4742) 23-03-52», — написал градоначальник.

Он уточнил, что граждане также могут лично направлять обращения в городской департамент развития территорий.

По информации губернатора Игоря Артамонова, во время налёта получил ранения житель 2001 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В нескольких районах областного центра повреждены жилые здания. Ударной волной и обломками выбило окна, пострадала внешняя отделка частных домов и многоэтажек.

Кроме того, фрагменты дрона попали в поликлинику на улице Меркулова. В момент происшествия учреждение было закрыто, поэтому пациентов и сотрудников внутри не оказалось. На крыше здания обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. Территорию обследуют оперативные службы.