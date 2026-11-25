В Липецке задержали 27-летнего местного жителя, который сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Пострадавшую обнаружили прохожие, девочку госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло вечером 24 ноября возле дома № 16 на улице Лутова. Полицейским потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого виновника аварии и доставить его в отдел.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряжённое с оставлением места ДТП). Мужчину задержали, а его автомобиль изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Ранее в Чувашии пьяный водитель сбил двух 16-летних девушек и спрятал автомобиль в гараже. Обе пострадавшие получили переломы и другие серьёзные травмы. Выяснилось, что с начала года автомобилиста 35 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.