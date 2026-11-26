В Липецке заочно приговорили к семи и восьми годам колонии общего режима двух местных жителей, похитивших у пайщиков более 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, суд назначил фигурантам штрафы в размере 700 и 900 тысяч рублей соответственно, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Как установил суд, в 2018 году мужчины вступили в преступный сговор с целью личного обогащения. Через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы «Капитал Инвест», подразделения которых работали в нескольких российских городах, они привлекли свыше 893 миллионов рублей. При этом заниматься законной инвестиционной деятельностью злоумышленники изначально не собирались.

Общая сумма похищенных у пайщиков средств превысила 1 миллиард 322 миллиона рублей. После совершения преступлений мужчины скрылись за пределами России, поэтому уголовное дело рассматривалось в их отсутствие.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, постановив взыскать деньги с осуждённых в солидарном порядке.

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