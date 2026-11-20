В городе Родники Ивановской области жители потеряли миллионы рублей после краха инвестиционного клуба C8. Как сообщает Baza, пострадавшие теперь винят друг друга в случившемся и вынуждены расплачиваться по кредитам.

В небольшом городе с населением около 23 тысяч человек о сомнительных инвестициях узнавали прежде всего от знакомых. По данным издания, руководители местных текстильных предприятий предлагали вложиться своим работникам, те приводили друзей и родственников. В проект вовлекали даже пожилых людей, помогая им зарегистрироваться через телефоны детей и внуков.

Участникам обещали высокий доход за вложения и привлечение новых клиентов. Масштаб распространения схемы оказался таким, что лишь в одном чате клуба, по словам местных жителей, состояли сотни человек.

Одна из работниц текстильного предприятия рассказала о потере девяти миллионов рублей. После исчезновения денег женщине приходится оформлять кредиты даже на обычные повседневные расходы.

С крахом клуба изменились и отношения в самом городе. По словам очевидцев, бывшие участники теперь избегают друг друга, реже здороваются при встрече и с подозрением смотрят на тех, кто когда-то советовал им вложить деньги. Некоторые руководители, приглашавшие подчинённых в проект, стараются с ними не пересекаться.

Сейчас жители пытаются выяснить, куда ушли их накопления и кто несёт ответственность за произошедшее. Как утверждают собеседники Baza, прежние активные сторонники клуба удаляют рекламные публикации из соцсетей и перестают отвечать на звонки.

Клуб C8 был связан с криптоплатформой LumenX. Ещё 18 мая 2026 года Банк России внёс оба названия в список проектов с признаками финансовой пирамиды.