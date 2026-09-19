Горячее опоздало, продукты пропали: Невеста отсудила 400 тысяч за сорванный банкет в Липецкой области

Суд в Липецкой области взыскал с организатора свадебного банкета более 400 тысяч рублей в пользу невесты, чей праздник оказался сорван. Это следует из судебных материалов.

Девушка заключила с предпринимательницей договор на организацию питания для 47 гостей. Условия включали брускетты, салаты, горячее, фуршет и чайную зоны, а также работу трёх официантов. Стоимость услуг составила почти 130 тысяч рублей.

Однако в день торжества фуршет ограничился виноградом, водой и тарталетками, которые невеста не заказывала. Закуски к оговорённому времени не подали, горячее принесли с опозданием и не всем гостям, чайная зона отсутствовала. Продукты, купленные невестой для нарезок, не подали, и они испортились. Из-за задержки банкета на час сократилось время работы ведущей — убытки составили 7,5 тысячи рублей.

Невеста предлагала вернуть деньги добровольно, но, не получив ответа, обратилась в суд. В итоге в её пользу взыскали 110,7 тысячи рублей за некачественные услуги, такую же сумму неустойки, 25,1 тысячи убытков, 20 тысяч компенсации морального вреда и штраф в 133,3 тысячи рублей, а также более 46 тысяч судебных расходов.

Ранее житель Белгородской области отсудил компенсацию у гостьи свадьбы, которая в 2025 году в нетрезвом состоянии ударила его по лицу из-за еды, оставив синяк и ссадины. Её оштрафовали на 5 тысяч рублей за побои, однако позже мужчина подал иск о моральной компенсации, так как инцидент испортил праздник.