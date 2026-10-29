В Литве с 2032 года введут всеобщий призыв мужчин в армию

Литва перейдёт на всеобщий призыв молодых мужчин на срочную военную службу с 2032 года. Соответствующее решение согласовал Государственный совет обороны на заседании под руководством президента Гитанаса Науседы.

После реформы армейские ряды ежегодно будут пополнять порядка 7,5 тысячи новобранцев. Сейчас этот показатель превышает пять тысяч человек. При расчётах власти учитывали численность населения и состояние здоровья потенциальных военнослужащих. Женщин это не затронет — они смогут поступать в вооружённые силы по собственному желанию.

«С учётом демографической ситуации мы получаем такую цифру. Девушки также смогут служить, но на основе принципа добровольности», — отметил Науседа.

Президент объяснил, что оставшиеся годы потребуются для расширения инфраструктуры, подготовки инструкторов и создания условий для размещения дополнительного числа призывников. Также планируется развивать новые направления подготовки, включая управление беспилотниками.

Ранее в Литве предложили ускорить введение всеобщего призыва и перейти на новую систему уже к 2030 году. Изначально масштабную реформу рассчитывали провести к 2035-му, однако власти задумались о сокращении сроков. Согласно опубликованным тогда результатам опросов, инициативу о переходе на всеобщую службу к 2030 году поддерживали 76% жителей страны. В итоге руководство республики остановилось на промежуточном варианте.