Литовский виндсёрфер так увлёкся заплывом, что случайно оказался в России

56-летний житель Вильнюса во время занятий виндсёрфингом оказался в российских территориальных водах. Мужчина заплыл примерно на 200 метров, после чего вернулся в Литву и был задержан пограничниками. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы (VSAT) балтийской республики.

Вечером 28 августа инцидент произошёл в Куршском заливе. Движение виндсёрфера сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы засекли при помощи системы технического наблюдения.

«Была замечена доска для виндсёрфинга, быстро движущаяся к пограничному участку, к первому бую, обозначающему государственную границу. Об этом был уведомлен экипаж патрульного катера Boomeranger C1100-017», — говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники VSAT, мужчина пересёк границу и примерно на 200 метров оказался в территориальных водах России. Вскоре после этого он развернулся и вернулся на литовскую сторону. Задержание произошло спустя несколько минут после того, как пограничники получили сообщение о случившемся. Нарушителем оказался 56-летний житель Вильнюса.

Вместе с доской для виндсёрфинга мужчину доставили в порт Ниды. В отношении него возбудили два административных дела. Одно из них связано с нарушением правовых актов, регулирующих пограничный режим. Второе касается неосторожного незаконного пересечения государственной границы. За первое нарушение жителю Вильнюса может грозить предупреждение либо штраф от 40 до 90 евро. По второму делу предусмотрено предупреждение или денежное взыскание в размере от 70 до 140 евро.

Ранее сообщалось, что шестеро поляков катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию. Двум из них вынесли предупреждения.