В ЛНР с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. О принятии соответствующего закона сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народного совета республики.

Ограничения будут действовать пять лет — до 1 марта 2032 года. Как рассказал председатель комитета по экономической политике Сергей Диденко, документ разработали представители Молодёжного парламента при Народном совете ЛНР. Инициатива направлена на защиту здоровья граждан.

Право самостоятельно запрещать розничную продажу электронных сигарет российские регионы получили после подписания президентом Владимиром Путиным федерального закона от 26 июня 2026 года.

Аналогичное решение сегодня приняли в Омской области. По данным Росалкогольтабакконтроля на 25 ноября, запрет на розничную продажу вейпов одобрили уже в 25 субъектах страны.