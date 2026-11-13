Сапёры завершили разминирование территории площадью 260 гектаров, отведённой под строительство аэропорта в Луганске. Возведение воздушной гавани планируют начать в 2028 году, а завершить строительство — к 2030-му. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта ЛНР Альберт Апшев.

«Проведено разминирование данной территории — 260 га. Соответственно, данная территория уже разграничена», — сказал Апшев.

По словам министра, участок уже разграничен, а подготовительные мероприятия проводят поэтапно. В 2028 году на площадке намерены приступить к инженерным изысканиям и строительно-монтажным работам. В программе развития транспортной системы республики на 2028–2030 годы предусмотрено строительство аэровокзального комплекса. На эти цели выделят федеральное финансирование. Как уточнил Апшев, сроки реализации проекта остаются прежними.

Ранее в Брянской области сапёры обнаружили и обезвредили 66 противопехотных мин возле двух населённых пунктов. Наибольшее количество боеприпасов нашли возле деревни Романовка Клетнянского района. Там специалисты ликвидировали 42 мины. Ещё 24 обнаружили и обезвредили на прилегающей территории деревни Синицкое.