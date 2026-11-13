В Луганской Народной Республике с 19 ноября введут ограничения на движение межрегионального пассажирского транспорта. Автобусам, в том числе транзитным, запретят передвигаться по территории региона с 16:00 до 08:00. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Новые правила будут действовать ежедневно до особого распоряжения. По словам руководителя региона, решение связано с участившимися атаками беспилотников на пассажирский транспорт.

«В связи с участившимися атаками вражеских БПЛА принято решение ограничить передвижение автомобильного транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки, в том числе транзитные», — пояснил Пасечник.

Соответствующий указ уже подписан, однако ограничения начнут действовать не сразу. Властями предусмотрен переходный период, чтобы перевозчики успели изменить расписание и предупредить пассажиров о новых условиях поездок.

Таким образом, с 19 ноября межрегиональные автобусы смогут передвигаться по территории ЛНР только с восьми утра до четырёх часов дня. О сроках отмены ограничений пока не сообщается.

Ранее региональный министр инфраструктуры и транспорта Альберт Апшев рассказал, что из-за угрозы беспилотных атак расписание общественного транспорта уже корректируется. В частности, перевозчики сокращают интенсивность движения в вечерние часы.