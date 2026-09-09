В ЛНР восемь мирных жителей пострадали за сутки от атак ВСУ

Восемь мирных жителей получили ранения за сутки в результате атак на территорию ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Преступный киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям республики: восемь человек получили ранения», — написал Пасечник в Telegram-канале.

В Кременском и Антрацитовском муниципальных округах беспилотники атаковали легковые автомобили на автозаправочных станциях. Пострадали двое водителей.В Славяносербском округе удары пришлись по грузовику и экскаватору, ранения получили два сотрудника строительного предприятия. При другой атаке на «Газель» пострадал её водитель.

Ещё три человека были ранены в Троицком муниципальном округе. По словам Пасечника, беспилотник атаковал территорию цеха по переработке молока, пострадали три работницы предприятия. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Всего за сутки, по данным главы ЛНР, под ударами оказались 13 муниципалитетов. Повреждения получили автомобили, жилые дома, а также объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.

А ранее сообщалось, что до двух возросло число погибших в результате удара дрона по многоэтажке в Перми. Женщину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. На протяжении двух суток специалисты непрерывно боролись за жизнь раненой, применив полный спектр необходимой интенсивной терапии.