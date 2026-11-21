Подготовка к Рождеству закончилась трагедией в Лондоне: рабочий получил смертельный удар током во время монтажа праздничных украшений в торговом центре Brent Cross. Мужчину в возрасте около 40 лет экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Об этом сообщает британская газета Metro.

Несчастный случай произошёл утром 18 ноября в торговом центре на севере британской столицы. По информации издания, мужчина получил тяжёлые травмы во время установки рождественской иллюминации. На следующий день он скончался в медицинском учреждении.

Полиция Лондона подтвердила гибель рабочего и сообщила, что его родственников уже уведомили о случившемся. Детективы начали расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии. К проверке также привлечены специалисты по охране труда и представители местных властей. При этом администрация Brent Cross уточнила, что происшествие было связано с техническими работами подрядчика в рамках подготовки к праздничному сезону. По заявлению торгового центра, инцидент не был непосредственно связан с установленной в атриуме рождественской ёлкой.