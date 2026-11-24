Восемь человек госпитализировали после появления сильного химического запаха на мусороперерабатывающем объекте в центре Лос-Анджелеса. При этом опасной концентрации веществ специалисты не обнаружили, сообщило городское пожарное управление.

Инцидент произошёл на территории станции по сбору и перегрузке отходов. Прибывшие на место пожарные почувствовали резкий химический запах и запросили помощь специалистов по опасным веществам.

Первоначально спасатели сообщали о шести возможных пострадавших, однако позднее их число выросло до восьми. Всех доставили в местные больницы. Информацию о характере симптомов и тяжести состояния пациентов ведомство не раскрыло.

В соцсетях также появились кадры, предположительно, снятые очевидцем. На них видно желтоватое облако, поднимавшееся в районе происшествия.

Желтоватое облако в районе ЧП. Видео © X / ScopeReport_

Для обследования территории направили две специализированные группы. На месте также организовали зону обеззараживания, а здание предприятия эвакуировали и изолировали.

Позже пожарное управление объявило, что обстановка стабилизировалась. Измерительные приборы не зафиксировали отклонений от нормы, следов разлива химикатов или распространения газа спасатели не обнаружили.

Пожарные на месте ЧП в Лос-Анджелесе. Видео © X / ScopeReport_

Как сообщил CBS Los Angeles, происшествие случилось на муниципальном предприятии Central LA Recycling & Transfer Station, которое занимается приёмом и перегрузкой городских отходов. Что стало источником запаха, пока неизвестно.

Представитель пожарного управления Брэнден Сильверман уточнил, что угрозы для населения нет. По его словам, некоторые сотрудники предприятия жаловались на лёгкое недомогание, которое могло быть связано с воздействием неизвестного вещества. Спасатели не обнаружили ни облака химических паров, ни жидкости на земле.

Ранее Life.ru рассказывал о химической аварии в американском Толедо. Тогда после утечки глицидилметакрилата из цистерны за медицинской помощью обратились не менее 60 человек. Власти эвакуировали жителей ближайших кварталов, а санитарные службы рекомендовали соблюдать меры предосторожности.