Россия готова в любой момент принять генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Об этом глава Росатома Алексей Лихачёв заявил на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Мы проинформировали неоднократно МАГАТЭ о том, что с нашей стороны «Днепровская» линия отремонтирована, осталось только её запитать. Решений пока никаких нет», — сказал Лихачёв.

По его словам, агентство также уведомили о готовности организовать приезд Гросси через территорию России. О визите потребуется сообщить заранее, а безопасность поездки обеспечат Минобороны и Росгвардия.

Ранее Life.ru рассказывал о резкой критике Рафаэля Гросси со стороны Ирана. В Тегеране обвинили руководство МАГАТЭ в отходе от принципов независимости после принятия резолюции по иранской ядерной программе и назвали агентство инструментом политического давления.