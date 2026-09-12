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Опубликовано 12 сентября, 11:41

В любое время и с полной защитой: Россия готова принять главу МАГАТЭ Гросси

Лихачёв: Россия готова в любое время принять гендиректора МАГАТЭ

Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Россия готова в любой момент принять генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Об этом глава Росатома Алексей Лихачёв заявил на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Мы проинформировали неоднократно МАГАТЭ о том, что с нашей стороны «Днепровская» линия отремонтирована, осталось только её запитать. Решений пока никаких нет», — сказал Лихачёв.

По его словам, агентство также уведомили о готовности организовать приезд Гросси через территорию России. О визите потребуется сообщить заранее, а безопасность поездки обеспечат Минобороны и Росгвардия.

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Ранее Life.ru рассказывал о резкой критике Рафаэля Гросси со стороны Ирана. В Тегеране обвинили руководство МАГАТЭ в отходе от принципов независимости после принятия резолюции по иранской ядерной программе и назвали агентство инструментом политического давления.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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