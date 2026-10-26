В Магаданской области ищут рыбака, пропавшего в море на моторной лодке

В Магаданской области спасатели обследовали 1913 квадратных километров Охотского моря в поисках рыбака, который отправился в плавание на резиновой лодке с мотором и не вернулся. Мужчина пропал в районе Ольского лимана, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В Магадане ищут рыбака, пропавшего в море на моторной лодке. Видео © «Макс» / МЧС Магаданской области

К поисковой операции привлекли 13 специалистов и семь единиц техники. Спасатели проверили 218 километров береговой линии, а также акваторию у мыса Чирикова и бухт Светлая, Батарейная и Весёлая. Для осмотра территории с воздуха задействовали вертолёт Ми-8.

Несмотря на масштабные поиски, обнаружить мужчину пока не удалось. Спасатели планируют продолжить обследование Ольского лимана, полуострова Кони, острова Завьялова и залива Речной. К дополнительным вылетам готов вертолёт Ми-8 компании «Север-Авиа».

Ранее у берегов Камчатки обнаружили останки четырёх моряков, пропавших после пожара на рыболовном судне «Триумф». Следователи нашли тела при осмотре сгоревшего сейнера. Всего на борту находились 29 человек, из которых 25 удалось спасти. Для установления личностей погибших назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы.