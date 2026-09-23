В Малайзии неизвестный хищник растерзал мужчину, ушедшего за травами в джунгли

В малайзийских джунглях нашли останки 42-летнего мужчины, который отправился собирать растения и не вернулся домой. Предположительно, он стал жертвой крупного хищника, однако точный вид животного пока не установлен.

Трагедия произошла 21 сентября в султанате Перак. Замбери Ангах днём ушёл в лесной массив за травами, но вечером родственники забили тревогу, после чего к поискам подключились полиция и волонтёры.

Спустя некоторое время мужчину обнаружили среди зарослей бамбука. По данным Malay Mail, нижняя часть его тела была сильно повреждена, а следы указывали на то, что хищник протащил останки примерно на 200 метров от места нападения.

Правоохранители пока не смогли определить, какое именно животное атаковало сборщика. При этом полиция рассматривает версию нападения тигра и планирует установить ловушки в районе происшествия.

Семье погибшего уже оказали материальную помощь. Местные службы продолжают проверять территорию, чтобы исключить повторные нападения.

Ранее Life.ru писал о нападении медведя на двух жителей Томской области. Мужчины отправились в лес на поиски пропавшей коровы, но домой не вернулись. Их тела обнаружили спустя несколько дней, рядом находился агрессивный хищник, которого специалисты обезвредили.