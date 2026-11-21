В Малайзии 65-летний мужчина погиб во время сбора бамбука в лесу. По предварительным данным, на него напал тигр. Трагедия произошла 18 ноября неподалёку от деревни Кампунг-Бавонг в штате Перак, сообщает национальное агентство Bernama.

Жертвой предполагаемого нападения стал местный житель Нга Итам, который в одиночку воспитывал пятерых детей. Мужчина отправился в лес Лата-Серай за бамбуком, где, предположительно, столкнулся с хищником. Полученные травмы оказались смертельными. Его тело обнаружили примерно в 50 метрах от предполагаемого места нападения.

Это уже второй подобный случай в районе Сунгай-Сипут за два месяца. 21 сентября тигр предположительно убил 42-летнего жителя деревни Кампунг-Таконг, отправившегося в лес за ротангом для плетения мебели. Местные специалисты по охране дикой природы не исключают, что оба нападения совершил один и тот же хищник, поскольку места трагедий находятся недалеко друг от друга.

После нового происшествия власти направили в район 12 сотрудников природоохранного ведомства для патрулирования и ночного наблюдения. Специалисты планируют установить ловушки и фотоловушки, чтобы обнаружить тигра. Жителей окрестных деревень призвали соблюдать осторожность и временно избегать опасных участков леса.

Ранее Life.ru сообщал, что в приморском селе Чугуевка гималайский медведь устроил ночную прогулку и повредил забор местного жителя. Хищника заметили 16 ноября, его передвижения попали на камеры видеонаблюдения. Утром сельчане обнаружили следы крупного зверя и предположили, что в населённый пункт заходил тигр. Однако специалисты центра «Амурский тигр» установили, что следы принадлежали тому же медведю возрастом около трёх-четырёх лет. По предварительным данным, животное проходило через село транзитом. За его перемещениями начали следить сотрудники охотнадзора.