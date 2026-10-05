В Малайзии учительница год устраивала секс-встречи с 17-летним учеником в отелях

В малайзийском штате Селангор задержали учительницу по подозрению в сексуальных преступлениях против 17-летнего ученика. Об этом пишет местное издание Harian Metro.

Поводом для обращения в полицию стала видеозапись, которую 21 сентября обнаружили семья подростка и представители школы. По данным публикации, женщина снимала происходящее на мобильный телефон. После обнаружения записи ученик и школа подали заявления в полицию. Учительницу задержали около 22:30 в тот же день. Как сообщает издание, связь продолжалась примерно год.

По предварительным сведениям, сначала педагог приглашала подростка на прогулки и обеды, затем отвезла его в отель в Сери-Кембангане. Позднее встречи, как утверждается в публикации, проходили в гостиницах и дома у женщины. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, что в американском штате Миссисипи арестовали обладательницу звания «Учитель года» Оливию Мари Смит. Ей предъявили обвинения в сексуальных преступлениях против учащегося. Расследование касалось периода, когда она преподавала в средней школе.