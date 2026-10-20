В Марий Эл юный пособник Киева попался на государственной измене

Контрразведчики пресекли противоправную деятельность юного жителя Поволжья, сотрудничавшего с вражеской стороной. Молодой человек собирал секретные сведения в интересах неприятеля.

«На территории Республики Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», — констатировали представители ведомства.

Установлено, что парень сам наладил контакт с кураторами через сеть. Подозреваемый фиксировал координаты оборонных производств и силовых структур, отправляя отчеты украинскому ГУР ради заработка.

«Житель республики посредством сети Интернет установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение осуществил сбор и передачу противнику сведений о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов», — уточнили оперативники.

В отношении задержанного юноши возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ. Судебная инстанция уже избрала фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Органы госбезопасности подчеркивают: иностранные вербовщики цинично используют доверчивость граждан, обещая вознаграждение, которое почти никогда не выплачивают.

«ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбы Украины активно вовлекают российских граждан в преступную деятельность, обещая гонорар, который, как правило, не выплачивается либо является незначительным. При этом желание получить „легкие деньги“ оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — предупредили правоохранители.