Грузовой Boeing 767 авиакомпании UPS выехал дальше положенного на пересечении рулёжных дорожек аэропорта Майами, где столкнулся с пассажирским Boeing 737 Copa Airlines. Это следует из записи переговоров экипажей с авиадиспетчером, опубликованной после происшествия. В разговоре пилот UPS признал, что самолёт проехал слишком далеко. Об этом сообщил CBS News.

Грузовой и пассажирский самолёты столкнулись на дорожке. Видео © X / Nelly Nel

Столкновение произошло 14 ноября примерно в 21:15 по местному времени. В нём участвовали рейс UPS 358, готовившийся вылететь из Майами в Боготу (Колумбия), и рейс Copa Airlines 427, прибывший из Панама-Сити. Согласно записи радиообмена, диспетчер напомнил экипажу UPS, что тот должен был уступить дорогу Boeing 737. Затем он уточнил, задел ли грузовой самолёт другой борт. Пилот ответил: «Да, мы проехали слишком далеко, а затем он задел нас крылом».

По данным представителя международного аэропорта Майами Грега Чина, самолёты столкнулись на пересечении двух рулёжных дорожек. После инцидента другие воздушные суда направляли по альтернативным маршрутам. Работа аэропорта продолжилась без существенных нарушений. Miami-Dade Fire Rescue подтвердило участие обоих лайнеров. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

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