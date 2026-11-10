Пока поклонники Grand Theft Auto готовятся к возвращению в криминальный мир Vice City, Rockstar Games решила устроить праздник не только на экране, но и в реальной жизни. В Майами пройдёт масштабный музыкальный фестиваль с участием Трэвиса Скотта, Cardi B и других мировых звёзд. Мероприятие приурочат к выходу долгожданной GTA 6, а его программа будет связана с музыкальной атмосферой новой игры.

Фестиваль под названием Grand Theft Auto VI: The Festival состоится 21 ноября 2026 года в концертном комплексе Mana Wynwood в Майами. Организаторами выступят Rockstar Games и игровое подразделение Sony — PlayStation, а за производство мероприятия отвечают создатели музыкального фестиваля III Points. Гостей ждут две сцены с непрерывными выступлениями артистов.

В числе главных участников заявлен американский рэпер Трэвис Скотт, который выступит вместе с проектом Cactus Jack. К нему присоединятся Don Toliver, Kodak Black и Sofaygo. Также перед публикой появится Cardi B, а французский электронный дуэт Justice подготовил DJ-сет.

Полный список участников оказался довольно внушительным. На фестивале также выступят Metro Boomin, Ca7riel и Paco Amoroso, Tainy, Rauw & Friends и Suero. Кроме того, запланированы совместные DJ-сеты Nick León и DJ Python, Prospa и Skream, а также The Dare и Fcukers.

Попасть на мероприятие можно будет по билетам, которые распределят через специальную лотерею. Приём заявок завершается 10 ноября в 16:00 по восточному времени США, победителей определят в тот же день, а обладатели выигрышных кодов смогут приобрести билеты 11 ноября. Один код позволит купить не более двух билетов. Возрастное ограничение для посетителей — 17 лет.

Саму Grand Theft Auto VI планируют выпустить 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Таким образом, музыкальный праздник в Майами пройдёт всего через два дня после запланированного релиза игры.

Майами не случайно выбрали площадкой для такого события: город стал одним из главных источников вдохновения для вымышленного Vice City. В новой части серии игроки отправятся исследовать штат Леонида, созданный по мотивам Флориды.