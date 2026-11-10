В Майами устроят музыкальный фестиваль в честь выхода GTA 6
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пока поклонники Grand Theft Auto готовятся к возвращению в криминальный мир Vice City, Rockstar Games решила устроить праздник не только на экране, но и в реальной жизни. В Майами пройдёт масштабный музыкальный фестиваль с участием Трэвиса Скотта, Cardi B и других мировых звёзд. Мероприятие приурочат к выходу долгожданной GTA 6, а его программа будет связана с музыкальной атмосферой новой игры.
Фестиваль под названием Grand Theft Auto VI: The Festival состоится 21 ноября 2026 года в концертном комплексе Mana Wynwood в Майами. Организаторами выступят Rockstar Games и игровое подразделение Sony — PlayStation, а за производство мероприятия отвечают создатели музыкального фестиваля III Points. Гостей ждут две сцены с непрерывными выступлениями артистов.
В числе главных участников заявлен американский рэпер Трэвис Скотт, который выступит вместе с проектом Cactus Jack. К нему присоединятся Don Toliver, Kodak Black и Sofaygo. Также перед публикой появится Cardi B, а французский электронный дуэт Justice подготовил DJ-сет.
Полный список участников оказался довольно внушительным. На фестивале также выступят Metro Boomin, Ca7riel и Paco Amoroso, Tainy, Rauw & Friends и Suero. Кроме того, запланированы совместные DJ-сеты Nick León и DJ Python, Prospa и Skream, а также The Dare и Fcukers.
Попасть на мероприятие можно будет по билетам, которые распределят через специальную лотерею. Приём заявок завершается 10 ноября в 16:00 по восточному времени США, победителей определят в тот же день, а обладатели выигрышных кодов смогут приобрести билеты 11 ноября. Один код позволит купить не более двух билетов. Возрастное ограничение для посетителей — 17 лет.
Саму Grand Theft Auto VI планируют выпустить 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Таким образом, музыкальный праздник в Майами пройдёт всего через два дня после запланированного релиза игры.
Майами не случайно выбрали площадкой для такого события: город стал одним из главных источников вдохновения для вымышленного Vice City. В новой части серии игроки отправятся исследовать штат Леонида, созданный по мотивам Флориды.
Ранее Life.ru писал, что британские сотрудники запланировали около 83 тысяч дней отпуска ради выхода GTA VI. По оценкам аналитиков BrightHR, отсутствие работников может обойтись местным компаниям в 12,4 миллиона фунтов стерлингов. Некоторые поклонники даже заранее накопили отпускные дни, чтобы без отвлечений погрузиться в новую игру.