В Мексике легкомоторный самолёт Piper Malibu PA-46 рухнул на оживлённую автотрассу Монтеррей — Нуэво-Ларедо и загорелся. Несмотря на серьёзную аварию, все шесть человек, находившихся на борту, остались живы. Происшествие случилось 18 ноября возле аэропорта Норте в муниципалитете Аподака, сообщает мексиканский телеканал N+.

В Мексике самолёт упал на трассу и загорелся, все шесть человек на борту выжили. Видео © X / AztecaNoticias / yadithvaldez

По предварительным данным спасателей, воздушное судно потеряло мощность во время взлёта, пробило ограждение аэропорта и оказалось на проезжей части. После удара самолёт охватило пламя. На место немедленно прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб, которым удалось ликвидировать возгорание.

В самолёте находились два пилота и четверо пассажиров. Все шестеро выжили, получив лишь незначительные травмы. Серьёзно пострадавших и погибших нет.

Момент аварии попал на запись автомобильного видеорегистратора. На кадрах видно, как самолёт пересекает оживлённую трассу в непосредственной близости от проезжающих автомобилей. Причины потери мощности двигателя устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал об огненном крушении военного самолёта неподалёку от Белграда в Сербии. По предварительным данным, воздушное судно, предположительно истребитель МиГ-29, рухнуло в поле между населёнными пунктами Нова-Пазова и Стара-Пазова, после чего вспыхнул пожар.