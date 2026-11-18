Пять военнослужащих пострадали при крушении вертолёта Black Hawk во время учений в Иордании. Один из них получил тяжёлые травмы, сообщили в командовании вооружённых сил королевства.

«Пострадавших доставили в Военный госпиталь имени королевы Алии для получения необходимого лечения; их травмы варьировались от одной тяжелой до четырёх лёгких», — говорится в сообщении.

После крушения к месту происшествия направили специализированные подразделения для ликвидации последствий. Командование вооружённых сил страны продолжает следить за состоянием раненых.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября в Турции разбился военный вертолёт S-70, в результате чего погибли четыре человека. Трагедия произошла вечером в провинции Малатья, в районе Ешилъюрт неподалёку от населённого пункта Саманкёй. Воздушное судно рухнуло возле жилого дома, после чего вспыхнул пожар.