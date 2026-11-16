Один из основателей Гвадалахарского наркокартеля Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный под прозвищем «Босс боссов», скончался в Мексике в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне тяжёлых проблем со здоровьем, сообщил телеканал N+.

Наркобарон умер 15 ноября в частной больнице Country 2000 в Гвадалахаре, штат Халиско. За два дня до этого его экстренно доставили туда из тюрьмы Пуэнте-Гранде из-за резкого ухудшения состояния. При госпитализации у заключённого наблюдались кислородная недостаточность, дезориентация и нарушения сознания.

Врачи диагностировали у него тяжёлую лёгочную инфекцию и подключили к аппарату ИВЛ. На следующий день состояние Феликса Гальярдо осложнилось нарушениями дыхания, потребовавшими дополнительных медицинских процедур. Ему также провели сеанс гемодиализа, однако спасти мужчину не удалось.

В последние годы основатель картеля страдал многочисленными хроническими заболеваниями. Из-за тяжёлого состояния он неоднократно добивался перевода под домашний арест.

Феликс Гальярдо считался одной из ключевых фигур мексиканского наркобизнеса 1980-х годов. Созданный при его участии Гвадалахарский картель контролировал крупные каналы поставок наркотиков в США. После распада организации из неё выделились другие влиятельные преступные группировки, в том числе картели «Синалоа» и Тихуаны.

Наркобарона арестовали в 1989 году. Впоследствии он получил два тюремных срока общей продолжительностью 77 лет, в том числе по делу о похищении и убийстве агента американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике Камарены. Сам Феликс Гальярдо отрицал причастность к этому преступлению.