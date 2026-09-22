В Мексике введут ограничения на использование телефонов в школах с 3 ноября

Мексика вводит ограничения на использование мобильных телефонов и планшетов в начальных и средних школах. Запрет вступит в силу 3 ноября, объявила президент страны Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции.

По её словам, соответствующее решение Национального совета образовательных властей (Conaedu) будет опубликовано 22 сентября в официальном вестнике правительства.

«Их можно будет хранить в рюкзаке, но ни на уроках, ни на перемене нельзя будет пользоваться мобильными телефонами», — сказала Шейнбаум.

Решение было принято единогласно на заседании Conaedu 18 сентября с участием федеральных и региональных органов образования всех 32 штатов Мексики. После публикации документа министерству народного образования страны будет предоставлено 30 дней на проведение информационных собраний в школах, где учителям и родителям разъяснят новые правила.

Тем временем запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в российских школах с 1 сентября 2024 года. Новый приказ Минпросвещения, который вступил в силу с сентября 2026-го, лишь закрепляет уже действующие требования.