В Мексике задержали лидера группировки, убившей мэра Уруапана в День мёртвых

В мексиканском Сапопане задержали Алексиса «Н», которого власти связывают с преступной группировкой, причастной к убийству мэра Уруапана Карлоса Мансо. Операцию провели в штате Халиско, сообщил министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуш.

По его словам, задержанный руководил деятельностью группировки в Уруапане. Он взял на себя управленческие функции после ареста Хорхе Армандо, которого следствие считает одним из предполагаемых заказчиков убийства градоначальника.

Ордер на арест исполнили в ходе совместной операции силовых ведомств. Харфуш поблагодарил власти Халиско за содействие. После задержания Алексиса «Н» число фигурантов, взятых под стражу в связи с убийством Мансо, достигло 32.

Мэра застрелили во время празднования Дня мёртвых в ноябре 2025 года. Мансо выступал за жёсткую борьбу с преступностью и ранее получал угрозы.

Ранее в Мексике убили клавишника группы Camilo Séptimo Джонатана Мелендеса, его беременную супругу, трёхлетнюю дочь и няню. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили 1 сентября в жилом комплексе неподалёку от Мехико. Шестилетний сын музыканта выжил. На следующий день силовики задержали двух подозреваемых. По данным властей, один из них мог попасть в дом благодаря знакомству с одной из жертв.