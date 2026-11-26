В мексиканском городе Ирапуато неизвестные застрелили 26-летнего футболиста Луиса Альберто Риоса Чавеса, выступавшего ранее на профессиональном уровне. Спортсмен стал жертвой вооружённого нападения после любительского матча 22 ноября, сообщает мексиканское издание N+.

В момент нападения футболист находился в компании друзей на территории спортивного комплекса La Estrella. От полученных ранений Чавес скончался на месте. Ещё одного пострадавшего доставили в больницу.

Правоохранительные органы начали расследование убийства. Мотивы преступников пока неизвестны, о задержании подозреваемых не сообщалось.

Чавес, известный среди болельщиков под прозвищем Эль Море, в 2019 году выступал за профессиональный клуб «Атлетико Сан-Франсиско», который дошёл до финала третьего дивизиона мексиканского первенства. В последнее время спортсмен играл за любительскую команду Arandas FC и тренировал детей в футбольной академии «Лорос».

Представители местного футбольного сообщества выразили соболезнования близким погибшего и призвали власти добиться справедливости.

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