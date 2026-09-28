В Мексике заявили о находке 1600 молочных зубов в подпольном крематории

В мексиканском штате Мичоакан поисковики заявили об обнаружении около 1600 молочных зубов и фрагментов обожжённых костей на территории ранчо в муниципалитете Сакапу. При этом Генеральная прокуратура штата утверждает, что не располагает сведениями о такой находке.











По словам Маргариты Лопес, участвующей в поисках пропавших людей, зубы обнаружили в одной из могильных ям. Она рассказала об этом журналисту Оскару Бальдерасу, который затем осветил историю в национальных СМИ. По утверждению Лопес, ранее публикация о находке в Мичоакане не получила заметного общественного отклика.

«На прошлой неделе я разговаривала с Оскаром Бальдерасом и рассказала ему о находке, которую мы сделали в одной из могильных ям в Сакапу, Мичоакан, — 1600 молочных зубов. <...> Он спросил, может ли написать об этом, и я согласилась, потому что когда я сама предала это огласке в Мичоакане, никакого резонанса не последовало — правительству невыгодно, чтобы такие темы становились публичными, ведь они разрушают его нарратив о том, что уровень насилия в Мексике якобы снижается», — утверждает Лопес.

История получила распространение после того, как Бальдерас рассказал о ней в эфире Azteca Noticias. В сообщениях о находке также упоминался дым, замеченный в районе предполагаемого места захоронения, где, как утверждается, мог работать скрытый объект для сжигания останков.

Генеральная прокуратура Мичоакана заявила, что не получала сообщений, материалов или запросов на проведение экспертиз в связи с предполагаемым обнаружением зубных фрагментов, которые могли принадлежать несовершеннолетним. Ведомство также сообщило, что не располагает информацией об этой находке.

Утверждается, что с 2021 года по настоящее время в ведомство не поступало обращений, связанных с описанными обстоятельствами. Прокуратура призвала передавать сведения о человеческих останках или возможных следах преступления компетентным органам, чтобы их происхождение и принадлежность могли установить с помощью следственных и экспертных процедур.

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