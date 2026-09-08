В МИД КНР осадили Японию за требование к РФ убрать монумент советскому воину

Китай призвал Японию пересмотреть отношение к собственному военному прошлому после требования Токио демонтировать мемориал в Хабаровске, посвящённый победе СССР над Японией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Япония должна извлечь уроки из истории, полностью порвать с милитаризмом и завоевать доверие соседних стран в Азии и международного сообщества конкретными действиями», — сказала дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что отношение страны к собственной истории показывает, способна ли она придерживаться курса на мирное развитие. По её словам, Японии необходимо не только делать заявления, но и подтверждать отказ от милитаристского наследия конкретными шагами.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также напомнила, что при вступлении в Организацию Объединённых Наций Япония признала преступления японского милитаризма и согласилась соблюдать положения Устава ООН.

Поводом для заявления Пекина стало требование премьер-министра Японии Санаэ Такаити демонтировать в Хабаровске новый мемориал. Глава японского правительства заявила, что монумент, посвящённый победе СССР над Японией, необходимо убрать.

Центральным элементом памятника стала 15-метровая бронзовая фигура советского солдата с винтовкой, опущенной прикладом вниз. Вокруг неё установлены каменные пилоны с названиями дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии. На мемориале также размещена карта военной кампании против милитаристской Японии. Власти отмечали, что это первый в России масштабный памятник, посвящённый разгрому японских войск и окончанию Второй мировой войны.