Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила заместителя министра здравоохранения Казахстана Манаса Рамазанова за помощь россиянке, которой стало плохо на борту самолёта. Чиновник оказал женщине медицинскую помощь прямо во время рейса Астана — Тараз, а после приземления вызвал скорую.

«Спасибо Вам, уважаемый Манас Ембергенович, за неравнодушие!» — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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Инцидент произошёл 12 ноября. Во время полёта у 38-летней гражданки России внезапно появились слабость, тошнота, повысилось артериальное давление и стало трудно дышать. Рамазанов, который по профессии является врачом-хирургом, оказался рядом и сразу пришёл на помощь. Он измерил пассажирке давление, оценил её состояние и провёл необходимые медицинские мероприятия.

Благодаря действиям вице-министра самочувствие россиянки улучшилось. Однако чиновник решил не рисковать и заранее вызвал бригаду скорой помощи в аэропорт Тараза. После посадки самолёта женщину передали медикам для дальнейшего наблюдения. Известно, что ранее Рамазанов занимал должность главного хирурга Казахстана и продолжает заниматься практической медициной.

Ранее Life.ru рассказывал, как инструктор из Якутии Вячеслав Нартахов помог 17-летнему подростку, которому стало плохо во время рейса Якутск — Москва. Молодой человек вместе с находившимся на борту врачом стабилизировал состояние пассажира. Выяснилось, что всего за месяц до происшествия Нартахов специально изучал особенности оказания медицинской помощи во время авиаперелётов.