Штаб-квартира ООН однажды может сменить Нью-Йорк на российский курорт — Москва не отказалась от такой идеи. Российская сторона по-прежнему считает возможным рассмотреть перенос главного офиса всемирной организации в Сочи на фоне претензий к США как стране пребывания штаб-квартиры. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, в первую очередь необходимо добиваться от американской стороны выполнения международных обязательств, которые она взяла на себя в качестве государства, принимающего ООН. При этом российское предложение, озвученное главой МИД Сергеем Лавровым в Нью-Йорке год назад, продолжает действовать.

«Главное в данном принципиальном вопросе — добиваться от страны-хозяйки соблюдения взятых на себя международных обязательств. Впрочем, озвученное министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Нью-Йорке год назад предложение рассмотреть вопрос о переносе штаб-квартиры в Сочи остаётся в силе», — подчеркнул Логвинов.

Дипломат признал, что теоретически штаб-квартиру ООН можно перенести из США в другую страну. По его словам, у многих государств – членов организации имеются претензии к Вашингтону как к стране пребывания её центрального офиса. Однако на сегодняшний день реальных перспектив официального выдвижения такой инициативы в Нью-Йорке не просматривается.

Логвинов объяснил это сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, новое место размещения должно соответствовать целому комплексу требований: иметь развитую инфраструктуру, удобное транспортное сообщение и необходимые условия безопасности. Во-вторых, переезд потребует колоссальных финансовых затрат, на которые в нынешних условиях вряд ли кто-то согласится.

«Так что в необоснованном «переселении народов», думаю, никто не заинтересован», — добавил представитель российского МИД.

Кроме того, дипломат напомнил об исторических обстоятельствах выбора места для штаб-квартиры организации. Согласно архивным документам, решение разместить центральный офис ООН в США, а не в Европе, далось участникам голосования с небольшим перевесом.

«В ходе состоявшегося в Лондоне в феврале 1946 года голосования с участием 50 делегаций сторонники размещения штаб-квартиры в США, а не в Европе, одержали победу с перевесом лишь в семь голосов», — сообщил Логвинов.

Таким образом, Москва продолжает настаивать на необходимости соблюдения США обязательств перед ООН и сохраняет предложение рассмотреть Сочи в качестве возможной новой площадки для штаб-квартиры. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве признают, что практическая реализация такого переезда пока выглядит маловероятной.

Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Латвию о необходимости соблюдать принципы беспристрастности во время работы в Совете Безопасности ООН. Дипломат заявила, что Москва будет внимательно следить за действиями Риги и не допустит превращения международной площадки в инструмент антироссийской риторики. Захарова также подчеркнула, что Россия намерена добиваться соблюдения Устава ООН и противодействовать попыткам использовать Совбез в интересах отдельных государств.