В МИД потребовали от датских СМИ прекратить травлю школы при посольстве РФ

Публикация датской газеты Politiken о якобы подготовке учеников школы при посольстве России к войне является информационной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, материал может создать угрозу безопасности российских школьников и педагогов. Дипломат подчеркнула, что использование темы детей в подобных публикациях недопустимо.

«Расцениваем информационную провокацию газеты Politiken как форму психологического давления», — приводятся её слова на сайте МИД.

Представитель МИД потребовала прекратить травлю школы и призвала датские СМИ сосредоточиться на проблемах внутри самой Дании. Она обвинила местные издания в распространении дезинформации и заявила, что им следует критически анализировать политику властей страны.

Напомним, 3 сентября появился материал с утверждением о том, что в школе при посольстве России в Копенгагене детей якобы готовят к войне. Между тем споры Москвы и Копенгагена не ограничиваются публикациями о российской школе. Ранее посол России в Дании отверг обвинения Копенгагена в причастности Москвы к миграционному кризису в Сеуте, подчеркнув, что датские власти не представили проверяемых доказательств. Дипломат назвал такие заявления частью антироссийской линии Евросоюза. Новая публикация о детях стала ещё одним поводом для заочной полемики между двумя странами.