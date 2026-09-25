В МИД РФ обвинили Киев в военном преступлении после атаки на омских волонтёров

Атака ВСУ на омских волонтёров в Запорожской области свидетельствует о намерении Киева вести войну против мирного населения. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат назвал произошедшее военным преступлением, указав на преднамеренный характер нападения на гражданских добровольцев. Пострадавший конвой занимался доставкой гуманитарного груза. По оценке представителя внешнеполитического ведомства, украинская сторона стремится создать невыносимые условия для жизни людей в зоне боевых действий.

«Покушение на гражданское население отягощённое преднамеренными атаками на гражданских волонтёров доставляющих гуманитарный груз в зону, где Киев стремится создать невыносимые условия для жизни является военным преступлением. И тот акт лишь подчёркивает, что Зеленскому нужна война именно с гражданским населением, и создание для них крайне тяжёлых условий для выживания», — написал он.

Напомним, гуманитарный конвой, вышедший из Омской области в сторону зоны СВО, попал под атаку украинских формирований. Трое добровольцев из Тары погибли, ещё один получил ранения. Пострадавшему сейчас оказывают неотложную квалифицированную помощь. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал случившееся подлой атакой и принёс соболезнования родным и близким погибших.