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Опубликовано 7 сентября, 03:18

В МИД РФ оценили объёмы поставок российского СПГ в страны ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANTON ZUBCHEVSKYI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANTON ZUBCHEVSKYI

Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страны Евросоюза, однако нынешние объёмы значительно уступают прежним показателям. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идёт»,приводит слова дипломата РИА «Новости».

Грушко отметил, что сейчас Россия поставляет в ЕС гораздо меньше газа, чем в период рекордных объёмов. Ранее доля российских поставок в газовом балансе Евросоюза доходила примерно до 40%.

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Ранее Грушко указывал, что отказ европейских стран от российского газа негативно сказался на их экономике и уровне жизни населения. По словам дипломата, сами европейские государства решили отказаться от российских энергоресурсов, однако последствия такой политики в первую очередь ощущают жители этих стран. Он также говорил о деиндустриализации, росте безработицы и сокращении возможностей в сфере образования.

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Лия Мурадьян
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