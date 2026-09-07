В МИД РФ оценили объёмы поставок российского СПГ в страны ЕС
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Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страны Евросоюза, однако нынешние объёмы значительно уступают прежним показателям. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
«Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идёт», — приводит слова дипломата РИА «Новости».
Грушко отметил, что сейчас Россия поставляет в ЕС гораздо меньше газа, чем в период рекордных объёмов. Ранее доля российских поставок в газовом балансе Евросоюза доходила примерно до 40%.
Ранее Грушко указывал, что отказ европейских стран от российского газа негативно сказался на их экономике и уровне жизни населения. По словам дипломата, сами европейские государства решили отказаться от российских энергоресурсов, однако последствия такой политики в первую очередь ощущают жители этих стран. Он также говорил о деиндустриализации, росте безработицы и сокращении возможностей в сфере образования.
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