В МИД РФ заявили о росте разведывательной активности НАТО в Чёрном море

НАТО наращивает разведывательную деятельность в Чёрном море и расширяет военную инфраструктуру в прибрежных государствах альянса. Подобные действия повышают риск столкновений и других инцидентов в регионе. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, сообщает газета «Известия».

«В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку», — отметил дипломат.

По словам Масленникова, НАТО постепенно переносит основное внимание с морских операций на развитие военных объектов в государствах, расположенных у Чёрного моря. При этом самолёты-разведчики альянса, которые базируются в румынской Констанце, регулярно следят за обстановкой над акваторией.

Представитель МИД утверждает, что полученную информацию союзники передают украинской стороне. Такая деятельность, по оценке Москвы, увеличивает вероятность происшествий, в том числе непреднамеренных.

Масленников также обратил внимание на предложение Румынии создать единое военное командование прибрежных стран НАТО. Предполагается, что новая структура займётся координацией защиты воздушного и морского пространства от беспилотников и других низколетящих объектов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил усиление военного присутствия альянса в Чёрном море. Поводом стали атаки беспилотников на два торговых судна у побережья Болгарии 13 октября. В результате один сухогруз затонул, а второй получил повреждения. Рютте сообщил, что НАТО продолжит следить за ситуацией и при необходимости скорректирует меры сдерживания и обороны. Этот вопрос он также обсудил с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.