В МИД России отвергли заявления Бельгии об угрозах со стороны Москвы

МИД России потребовал от Бельгии пересмотреть риторику в отношении Москвы. Такой призыв прозвучал после вызова посла Бельгии Мишеля Жеребцоффа. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Поводом стали заявления военно-политического руководства королевства об исходящих от России угрозах. В Москве отвергли утверждения о подготовке гибридных и диверсионных действий, а также о возможной прямой военной угрозе Бельгии и другим европейским странам.

В МИД считают, что заявления бельгийских представителей, представляющих Россию в качестве врага, усиливают противостояние и повышают вероятность его выхода из-под контроля.

«Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики, подстёгивающей дальнейший рост напряжённости на Европейском континенте», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Казахстан с государственным визитом 11–14 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Главным политическим событием поездки станут переговоры в Астане. Стороны намерены обсудить перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Бельгией. Также Токаев, король Филипп и королева Матильда примут участие в четвёртом заседании казахстанско-бельгийского делового совета.