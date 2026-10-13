Уступить в экономике ради победы в политике: Раскрыта главная цель идеи Мерца о «стоп-кране» в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште. Они предложили ввести «механизм стоп-крана» для решений ЕС, которые отдельные страны сочтут обременительными для своей экономики.

Формально речь идёт о директивах и законах, которые запутывают бизнес-отчётность и ужесточают стандарты к продукции. Из-за них товары из Европы проигрывают китайским и американским. Сейчас такие решения принимают квалифицированным большинством — вето одного государства или группы стран не работает.

Огромный вред европейской экономике причиняют антироссийские санкции. Но в письме об этом речи не идёт.

Доцент Финансового университета Вадим Трухачев в беседе с kp.ru объясняет: Мерц вынужден идти навстречу немецким «евроскептикам», которые хорошо выступили на земельных выборах. Отсюда и подпись под письмом. Но, уступая критикам ЕС в экономике, канцлер хочет отыграться в другом вопросе.

Германия, Франция, Нидерланды, Швеция и Австрия выступают за отмену принципа полного консенсуса во внешней политике ЕС. Они предлагают заменить его формулой двойного большинства. Решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее 55% стран-членов, где живёт минимум 60% населения Евросоюза.

Сейчас антироссийские инициативы иногда тормозит вето Венгрии. По формуле двойного большинства такого не будет. Шансы на победу у лоббистов этой схемы велики — Германия и Франция крупнейшие экономики и доноры бюджета ЕС.

А ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа масштабно перевооружается и готовится к войне в 2030 году. По её словам, в конце 2024 года в Еврокомиссии появился отдельный пост комиссара по обороне и космосу, который занял Андрюс Кубилюс.