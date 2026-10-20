В МИД России выдвинули условие для нормализации отношений с Японией

Россия готова вернуться к нормальным отношениям с Японией, если Токио на деле откажется от антироссийской политики и начнёт учитывать интересы Москвы в сфере национальной безопасности. Такое условие обозначили в МИД РФ по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Переговоры состоялись 20 октября по инициативе японской стороны. Директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьёва приняла директора Департамента Европы японского МИД Кимитакэ Накамуру.

«Подчёркнуто, что для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло необходим подкреплённый реальными делами отказ от направленной против России деятельности и учёт российских озабоченностей в сфере национальной безопасности», — сказано в заявлении МИД РФ.

В ходе встречи Москва также изложила свою оценку нынешнего состояния двусторонних отношений. В ведомстве подчеркнули, что причиной их ухудшения стала недружественная политика японского руководства.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что страна намерена сохранить контакты с Россией, несмотря на серьёзные разногласия и отсутствие мирного договора. При этом Токио не собирается отказываться от территориальных претензий на южную часть Курильских островов.