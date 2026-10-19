Курилы не отпускают: Япония вновь заговорила о переговорах с Россией
Кихара: Япония намерена продолжать переговоры с Россией по Курилам
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Япония намерена сохранить контакты с Россией, несмотря на серьёзные разногласия и отсутствие мирного договора. При этом Токио не собирается отказываться от территориальных претензий на южную часть Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции, приуроченной к 70-летию восстановления дипломатических отношений между странами.
По словам представителя японского правительства, нынешнее состояние двусторонних отношений остаётся тяжёлым. Одной из причин он назвал ситуацию вокруг Украины, на фоне которой взаимодействие Москвы и Токио существенно осложнилось.
Однако японские власти считают необходимым продолжать диалог. Кихара подчеркнул, что его страна заинтересована в решении накопившихся проблем, даже если сейчас позиции сторон значительно расходятся.
«В курсе Японии на разрешение вопроса о принадлежности четырёх северных островов и заключение мирного договора нет изменений», — заявил чиновник.
В Токио южные Курилы называют «северными территориями» и продолжают добиваться решения вопроса об их принадлежности. Россия считает острова частью своей территории и неоднократно заявляла, что её суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Поводом для нового заявления стала годовщина подписания советско-японской Совместной декларации 19 октября 1956 года. Документ положил конец состоянию войны между СССР и Японией, восстановив дипломатические отношения. Однако полноценный мирный договор тогда заключён не был.
В декларации также предусматривалась возможность передачи Японии острова Шикотан и группы островов Хабомаи после заключения мирного договора. При этом нынешние территориальные требования Токио распространяются на четыре острова.
Отношения Москвы и Токио вновь обострились из-за Курильских островов. В августе 2026 года Владимир Путин впервые за время президентства посетил Итуруп, после чего Япония выразила России решительный протест. Москва отвергла претензии Токио, подчеркнув, что суверенитет РФ над островами не подлежит сомнению. В сентябре новый дипломатический спор возник вокруг карты мира, опубликованной ООН: японские власти потребовали изменить обозначение Курил, однако помощник российского президента Юрий Ушаков назвал эти требования чепухой. При этом переговоры о мирном договоре остаются замороженными с 2022 года, когда Россия прекратила их после введения Японией антироссийских санкций.
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