Курилы не отпускают: Япония вновь заговорила о переговорах с Россией

Япония намерена сохранить контакты с Россией, несмотря на серьёзные разногласия и отсутствие мирного договора. При этом Токио не собирается отказываться от территориальных претензий на южную часть Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции, приуроченной к 70-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

По словам представителя японского правительства, нынешнее состояние двусторонних отношений остаётся тяжёлым. Одной из причин он назвал ситуацию вокруг Украины, на фоне которой взаимодействие Москвы и Токио существенно осложнилось.

Однако японские власти считают необходимым продолжать диалог. Кихара подчеркнул, что его страна заинтересована в решении накопившихся проблем, даже если сейчас позиции сторон значительно расходятся.

«В курсе Японии на разрешение вопроса о принадлежности четырёх северных островов и заключение мирного договора нет изменений», — заявил чиновник.

В Токио южные Курилы называют «северными территориями» и продолжают добиваться решения вопроса об их принадлежности. Россия считает острова частью своей территории и неоднократно заявляла, что её суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Поводом для нового заявления стала годовщина подписания советско-японской Совместной декларации 19 октября 1956 года. Документ положил конец состоянию войны между СССР и Японией, восстановив дипломатические отношения. Однако полноценный мирный договор тогда заключён не был.

В декларации также предусматривалась возможность передачи Японии острова Шикотан и группы островов Хабомаи после заключения мирного договора. При этом нынешние территориальные требования Токио распространяются на четыре острова.