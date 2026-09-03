В МИД сообщили, что ряд стран ЕС настаивают на разрешении поставок газа из РФ

Несмотря на утверждённый Евросоюзом курс на полный отказ от российского газа, отдельные государства объединения пытаются сохранить возможность его закупок. Об этом РИА «Новости» на полях ВЭФ заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Дипломат связал такую позицию с последствиями энергетического разрыва для европейской экономики. По его оценке, окончательное прекращение импорта из России способно привести ЕС к новому ухудшению экономической ситуации. При этом Брюссель уже закрепил конкретные сроки отказа от российского топлива. Ограничения на СПГ вводятся раньше, чем на трубопроводный газ: краткосрочные контракты запрещены с апреля 2026 года, а долгосрочные перестанут действовать с января 2027-го.

Для трубопроводных поставок переходный период продлится дольше. Запрет по краткосрочным соглашениям действует с июня 2026 года, тогда как импорт по долгосрочным контрактам должен прекратиться 1 ноября 2027 года.

Ранее Грушко заявил, что отказ европейских стран от российского газа негативно отразился на их экономике и благосостоянии населения. По словам дипломата, решение отказаться от российских энергоресурсов было выбором самих европейских государств, однако последствия этой политики ощущают прежде всего их жители. Он заявил, что речь идёт о деиндустриализации, безработице и снижении возможностей в сфере образования.