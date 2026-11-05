Российский газ может вновь стать предметом переговоров между Москвой и Берлином, несмотря на серьёзное охлаждение отношений двух стран. Россия не видит препятствий для обсуждения возможности возобновления поставок энергоносителей в Германию. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости».

Дипломат прокомментировал публикацию агентства Reuters о возможной встрече представителей российских властей и немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным агентства, переговоры могут состояться в следующем году, а одной из главных тем станет возвращение российских энергоресурсов на немецкий рынок.

Биричевский подчеркнул, что Москва неоднократно выражала готовность обсуждать этот вопрос и не намерена закрывать возможности для соответствующего диалога.

«Российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», — отметил представитель МИД.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что Германии вновь необходимы ископаемые энергоносители. Политик также выступила за восстановление поставок российского газа, которые ранее играли важную роль в обеспечении немецкой промышленности и домохозяйств.

Таким образом, тема возвращения российских энергоресурсов постепенно вновь появляется в немецкой политической повестке. Однако конкретных договорённостей о возобновлении поставок пока не объявлено.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия начала готовиться к отказу Евросоюза от российских энергоносителей, который должен состояться в 2027 году. Будапешт рассматривает альтернативные маршруты поставок газа через Хорватию, Грецию, Польшу и Литву, а также готовит нефтеперерабатывающие заводы к работе с сырьём из других стран. При этом венгерские власти намерены сохранить бесперебойное снабжение страны и соседней Словакии.