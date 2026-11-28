Западные страны препятствуют публикации статистических данных, которые представляют Россию в положительном свете. В частности, американским компаниям запретили публиковать информацию после того, как Москва начала использовать эти сведения, заявил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

«Раньше американские компании публиковали статистику. Но после того, как мы начали активно пользоваться этими фактами, им запретили её публиковать», — приводит слова дипломата ТАСС.

Чернухин обратил внимание, что, по прежним оценкам самих американских компаний, на долю США приходилось от 50 до 70% всего противоправного контента в мире. Второе место по этому показателю занимала Великобритания. Россия, согласно тем же данным, обеспечивала лишь около 2–3% такого контента.

Дипломат также отметил, что злоумышленники зачастую используют российскую территорию в качестве промежуточного звена, чтобы скрыть истинный источник своей деятельности. Противодействием подобным угрозам занимаются отечественные IT-компании, которые специализируются на информационной безопасности. В их числе Чернухин назвал «Лабораторию Касперского» и «Ростелеком», работу которых в этой сфере координирует Минцифры России.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что курс европейских государств на конфронтацию с Москвой обернулся для них не только экономическими убытками, но и обострением социальных и политических проблем. Дипломат напомнил, что прежде конструктивное сотрудничество с Россией приносило европейским странам значительную выгоду.