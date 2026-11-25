Годовая инфляция в США по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) ускорилась в октябре до 3,8%. Такие данные опубликовало Бюро экономического анализа Минторга США.

За месяц показатель прибавил 0,3%. Базовый индекс, при расчёте которого не учитывается стоимость продуктов питания и энергоносителей, вырос на 3,3% в годовом выражении и на 0,3% в месячном.

Потребительские расходы американцев в номинальном выражении увеличились на $63,8 млрд. Однако с поправкой на инфляцию они сократились на $5,8 млрд.

Темпы роста цен почти вдвое превышают целевой показатель Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%. Как отмечает CNBC, свежая статистика усиливает ожидания повышения процентной ставки на заседании регулятора 8–9 декабря.

Напомним, на предыдущем заседании ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75–4%. В сентябре американский регулятор впервые за три года повысил её на 25 базисных пунктов. Тем временем в США продолжает дорожать продовольствие. По данным Бюро трудовой статистики страны, годовой рост цен на продукты питания в октябре достиг 5,1%.