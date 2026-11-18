Американский флот использовал против Ирана боеприпасы с истёкшим сроком годности после изменения их статуса. Об этом на слушаниях в Сенате во вторник рассказал исполняющий обязанности министра ВМС США Хун Као, передаёт Business Insider.

По его словам, часть арсенала для операции «Эпическая ярость» имела коды состояния Echo и Foxtrot. Эти обозначения указывают, что боеприпасы требуют восстановления или ремонта перед применением. ВМС изменили их статус и затем использовали в боевых действиях.

«Я вырос в бедной семье. Такие вещи, как хлеб, не портятся. Достаточно просто смазать его водой и разогреть в микроволновке 15 секунд, и он готов к употреблению. То же и с частью этих боеприпасов: мы провели их перекодировку и смогли отстрелять просроченные снаряды», — сказал Као.

Он объяснил, что нехватка производственных мощностей для выпуска твердотопливных ракетных двигателей заставляет Пентагон искать разные способы пополнения запасов и поддержания боеготовности.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Дональда Трампа, что американские оборонные компании строят более 22 предприятий для увеличения выпуска вооружений. В их числе — комплексы Patriot, системы ПРО THAAD и крылатые ракеты Tomahawk. По словам президента США, существующих темпов производства недостаточно, чтобы быстро выполнять иностранные заказы.