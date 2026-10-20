В Милане после погромов закрыли люксовые бутики, готовится ввод военных

Итальянские власти решили направить в Милан ещё 500 военнослужащих после массовых беспорядков, которые сопровождались разграблением магазинов и столкновениями с полицией. Пока силовики готовятся к усилению охраны города, владельцы люксовых бутиков закрывают торговые точки и убирают дорогие товары с витрин. Об этом сообщает The Guardian.

Особые меры предосторожности приняли в районе Виа Монтенаполеоне, где расположены магазины Chanel, Dior и Tiffany. В понедельник многие торговые точки завершили работу раньше обычного, опасаясь новой волны погромов. Часть витрин закрыли защитными щитами, а на улицах появились дополнительные полицейские патрули.

Причиной стали события минувших выходных. Акции против роста стоимости жизни и ухудшения качества общественных услуг переросли в массовые столкновения. Группы молодых людей в масках поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины и проникали в магазины. Среди пострадавших торговых точек оказались Decathlon, Arc’teryx и Vodafone.

Для разгона участников беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ и водомёты. Наиболее напряжённая обстановка сложилась в центре Милана, в том числе возле знаменитой площади Дуомо.

По данным полиции, только в воскресенье в участки доставили 271 человека. Из них 32 арестовали, в том числе 23 несовершеннолетних. Ещё 28 участников беспорядков передали в распоряжение судебных органов.

На фоне происходящего вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил об отправке в город дополнительных военнослужащих. Ожидается, что решение станет частью нового пакета мер безопасности, который правительство должно рассмотреть во вторник.

Премьер-министр Джорджа Мелони уже провела совещание с руководителями силовых ведомств и министрами. Власти обсуждают ужесточение мер против уличных группировок, в том числе увеличение сроков превентивного задержания несовершеннолетних.

При этом протестная волна не ограничилась Миланом. Столкновения с полицией произошли также в Болонье, Брешии, Бергамо и Турине. На ближайшую субботу в Италии запланированы новые демонстрации, поэтому власти опасаются повторения беспорядков.

Беспорядки в Милане начались ещё 17 октября, когда демонстрации против роста цен переросли в столкновения с полицией. Как сообщал Life.ru, уже в первый день около 50 человек доставили в отделения, причём почти половина задержанных оказалась несовершеннолетними. Участники беспорядков бросали в полицейских камни, устраивали поджоги и возводили баррикады. Волнения затронули сразу несколько итальянских городов, а к воскресенью ситуация в Милане обострилась.