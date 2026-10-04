В Минобороны раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений
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Космические войска России объединили в единую систему сразу несколько направлений — от вывода военных и гражданских аппаратов на орбиту до обнаружения баллистических ракет. О её возможностях и задачах сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что система уже обеспечивает подготовку запусков и управление отечественными космическими аппаратами. Параллельно военные контролируют обстановку на орбите, ведут радиолокационное наблюдение за ракетоопасными направлениями и собирают данные о происходящем в космосе. Одна из ключевых задач этой инфраструктуры — поддерживать в постоянной готовности средства предупреждения о ракетном нападении.
При этом работа ВКС не ограничивается наблюдением. Подразделения обеспечивают запуски аппаратов военного и двойного назначения, управляют российской орбитальной группировкой и поддерживают её состав в установленной готовности. В Минобороны также назвали приоритетом выполнение графика космических запусков и пусков межконтинентальных баллистических ракет.
А ранее стало известно, что ВС США оценивают возможную стоимость окололунных и орбитальных военных средств. Вашингтон пытается заранее понять, какие технологии потребуются американским военным в будущих конфликтах и какие расходы необходимо учитывать при планировании бюджета.
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