Украинские военные вновь фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink и её военной версией Starshield. По данным источников в Минобороны Украины, терминалы теряют соединение при движении со скоростью свыше 161 км/ч. Ограничения наблюдаются в том числе на территориях, находящихся под контролем России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщают инсайдеры украинское военное ведомство ведёт переговоры с американской компанией SpaceX, пытаясь выяснить причины происходящего и восстановить полноценную работу оборудования.

Проблемы затрагивают прежде всего беспилотники, использующие спутниковую связь для управления в полёте. При превышении установленного скоростного порога операторы рискуют потерять контакт с аппаратами, что затрудняет выполнение боевых задач.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ограничения действуют уже несколько дней вдоль всей линии фронта. По его словам, украинские военные провели проверку и пришли к выводу, что речь идёт не о случайных технических неполадках, а о системных ограничениях.

Подобная ситуация возникала в октябре. Тогда ВСУ также жаловались на потерю связи при движении терминалов со скоростью около 160 км/ч. 24 октября украинские власти объявили о восстановлении работы Starlink и Starshield на скоростях свыше 400 км/ч, однако в ноябре проблемы возобновились.

При этом компания SpaceX отрицает введение новых ограничений. В ответ на запрос издания Axios представитель компании заявил, что никаких изменений в работе Starshield не произошло.

Ранее Life.ru сообщал, что ограничения Starshield сорвали все запланированные операции ВСУ с использованием этой системы. По сведениям Axios, за три дня ситуация ухудшилась настолько, что украинские подразделения перестали выполнять соответствующие задачи.