В Минобороны заявили о срыве ротации подразделений ВСУ в Доброполье

Украинские подразделения не могут провести ротацию и наладить снабжение в Доброполье в ДНР. Этому, по данным российской стороны, препятствует работа расчётов беспилотных систем группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что операторы беспилотников морской пехоты контролируют маршруты перемещения украинских подразделений. По данным Минобороны, это осложняет доставку личного состава, боеприпасов и продовольствия.

«Боевая работа расчётов войск беспилотных систем морской пехоты группировки войск «Центр» не оставляет шансов противнику на активные действия, совершение ротации личного состава и их обеспечение продовольствием и боеприпасами в населённом пункте Доброполье», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль 94 здания в Доброполье и уничтожили более 30 украинских военнослужащих. В ведомстве утверждали, что удары по позициям и технике наносили операторы БПЛА группировки «Центр». Они применяли беспилотники с управлением по оптоволокну и радиоканалу, в том числе в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны также сообщало, что украинские подразделения пытались доставлять грузы с помощью наземных роботизированных платформ, которые российские расчёты беспилотников уничтожили.