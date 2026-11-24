ВСУ применяют нейросети для информационно-технического воздействия на ресурсы российских войск. Такое заявление замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин сделал в интервью газете «Коммерсантъ».

Эту тему представитель ведомства затронул, говоря о развитии системы «СВОД». По его словам, теперь необходимо увеличить число её пользователей, расширить применение на разных уровнях управления и подключить дополнительные цифровые сервисы. При этом особое внимание предстоит уделить защите информации с учётом технологий, которые уже применяет противник.

Щербинин подчеркнул, что дальнейшее внедрение системы потребует не только технических, но и организационных решений. В частности, необходимо подготовить инструкторов и обучить пользователей работе с новыми инструментами.