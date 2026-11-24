В Минобороны заявили об использовании ВСУ нейросетей против ресурсов ВС РФ
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ВСУ применяют нейросети для информационно-технического воздействия на ресурсы российских войск. Такое заявление замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин сделал в интервью газете «Коммерсантъ».
Эту тему представитель ведомства затронул, говоря о развитии системы «СВОД». По его словам, теперь необходимо увеличить число её пользователей, расширить применение на разных уровнях управления и подключить дополнительные цифровые сервисы. При этом особое внимание предстоит уделить защите информации с учётом технологий, которые уже применяет противник.
Щербинин подчеркнул, что дальнейшее внедрение системы потребует не только технических, но и организационных решений. В частности, необходимо подготовить инструкторов и обучить пользователей работе с новыми инструментами.
Ранее Life.ru рассказывал о результатах внедрения системы «СВОД» в группировке войск «Центр». Во время визита министра обороны Андрея Белоусова командование доложило, что за десять месяцев опытно-боевой эксплуатации удалось выстроить единую автоматизированную систему огневого поражения. Она позволяет оперативно передавать координаты целей артиллерийским расчётам и операторам ударных беспилотников. Кроме того, в подразделениях появились аналитические группы, которые изучают результаты применения дронов и выявляют ошибки операторов.