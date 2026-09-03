Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 11:10

В Минтрансе назвали пиаром угрозы Зеленского в адрес авиации России

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации России имеют исключительно пиарный характер. В интервью журналисту ИС «Вести» Александре Суворовой глава Минтранса отметил, что безопасность воздушного пространства обеспечивается совместной работой гражданских и военных ведомств.

«Если мы видим риски — мы об этом говорим, в этом случае вводятся «ковры». Но в целом у нас все авиакомпании летают и будут летать», — сказал Никитин.

По словам министра, российское гражданское небо находится под защитой, а авиационная отрасль продолжает работать в штатном режиме. Он подчеркнул, что заявления об угрозах полётам не меняют работу профильных ведомств, которые продолжают обеспечивать безопасность и развитие гражданской авиации.

Захарова сравнила угрозы Зеленского в адрес России с выкриками пьяных маргиналов
Захарова сравнила угрозы Зеленского в адрес России с выкриками пьяных маргиналов

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, из-за активности дронов российское небо становится опасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Зеленский предупредил каждый авиаперевозчик, использующий российское воздушное пространство.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минтранс РФ
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Андрей Никитин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar